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«Гиацинт-С», «Мста-Б» и Су-25 разгромили позиции националистов в зоне спецоперации

Мария Герман
10:05 18.05.2023
Военнослужащие ВС РФ выполняют боевые задачи и на земле, и в небе, работая в тесной связке друг с другом и прикрывая товарищей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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В зоне специальной военной операции по складам с боеприпасами и укреплениям украинских националистов наносят удары российские артиллеристы из самоходок «Гиацинт-С» и гаубиц «Мста-Б», не оставляя шансов на спасение. А с воздуха замаскированные позиции и бронированную технику боевиков уничтожают штурмовики Су-25. И на земле, и в небе наши бойцы работают в тесной связке друг с другом, прикрывая товарищей.

Снаряд вылетает из ствола со скоростью почти 1 000 метров в секунду. Дальность до цели - до 30 километров. «Гиацинт-С» - крупнокалиберная самоходная пушка, которая позволяет производить до шести выстрелов в минуту.

«Цели поражаем различные - пехота, живая сила, но в основном по технике работаем. Дальность стрельбы позволяет», - рассказал командир орудийного расчета «Гиацинт-С» с позывным Рапира.

На аэродроме к боевому вылету готовят штурмовик Су-25. Техники устанавливают тепловые ловушки, пополняют боекомплект и заправляют баки топливом.

Самолеты идут на предельно малой высоте, чтобы избежать обнаружения ПВО противника. Экипаж выполняет пуски ракет и тут же совершает маневр уклонения. В этом полете Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронированную технику радикалов.

В это время работает расчет «Мста-Б». Тульские артиллеристы-десантники с замаскированных позиций ведут контрбатарейную борьбу с противником.

«Если команда "К бою", я собираю ребят, мы выдвигаемся на орудия. Я достаю блокнот, чтобы записать цели. Мне через радейку дают цели, передаю наводчику, он наводится», - сказал командир орудийного расчета с позывным Качан.

Расчеты применяют осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон укрепленным сооружениям врага на значительном расстоянии.

«Работаем по опорным пунктам, живой силе, по скоплению техники. Бывало даже такое, что с одного снаряда уничтожал три техники», - заявил наводчик орудия с позывным Роди.

Артиллерия и днем и ночью поддерживает подразделения штурмовых отрядов, удерживающих фланги. Российские военные уничтожают пехоту противника в блиндажах и домах частного сектора.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил РФ в течение прошедших суток провели успешную атаку в Артемовске и Авдеевке, нанеся удар по опорным пунктам и живой силе украинских националистов. Кроме того, российские военные уничтожили подразделения сил специальных операций боевиков и батальоны иностранных наемников в Константиновке и Краматорске.

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