Аксенов заявил, что ФСБ даст заключение по сходу вагонов c зерном в Крыму

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ФСБ даст заключение по сходу вагонов с путей на перегоне рядом с Симферополем. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас профильные ведомства устанавливают причины произошедшего.

«Службы разбираются сейчас в причинах, заключение по окончании расследования даст управление Федеральной службы безопасности», - сказал Аксенов.

В настоящий момент ведутся работы по восстановлению движения, добавил глава региона.

Ранее стало известно, что вагоны c зерном сошли с путей в Крыму, было приостановлено движение. Данных о пострадавших не поступало. Фото с места ЧП было опубликовано в группе VK incident_crimea.