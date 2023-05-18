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Спецпредставитель КНР Ли Хуэй заявил об отсутствии панацеи для решения украинского кризиса

Максим Крюков
10:56 18.05.2023
Все стороны конфликта должны создавать условия для мирных переговоров, отметил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй заявил об отсутствии панацеи для решения украинского кризиса
© Фото: Максим Гучек, РИА Новости
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Специальный представитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с властями Украины заявил, что универсального средства для урегулирования украинского конфликта нет, отметив, что все стороны должны прилагать усилия для создания необходимых условий для мирных переговоров.

«Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров», - сказал китайский дипломат, слова которого были опубликованы на официальном сайте МИД Китая.

В китайском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Ли Хуэй 16-17 мая совершил поездку на Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, главой МИД Дмитрием Кулебой, а также представителями министерств обороны, энергетики и инфраструктуры. Как отметили в Министерстве иностранных дел КНР, стороны поделились мнениями касательно проблемы политического урегулирования украинского конфликта, а также китайско-украинских отношений.

Помимо этого, спецпредставитель Китая изложил киевским властям позицию Пекина в отношении мирного решения коллизии. Он подчеркнул, что КНР готова содействовать международному сообществу в формировании «наибольшего общего знаменателя» в соответствии с позицией китайской стороны, которая была изложена ранее.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин поддерживает европейскую сторону в содействии скорейшему возобновлению переговоров между РФ и Украиной. Он также отметил, что Китай выступает за создание эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в странах Старого Света, а также твердо привержен содействию мирным переговорам.

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