Российская артиллерия ударила по опорнику противника в Запорожской области

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные нанесли артиллерийский удар по опорнику противника в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«На Запорожском направлении нанесены артиллерийские удары по выявленным в ходе воздушной разведки опорному пункту и скоплению боевиков в районе Малиновки», - сказал он.

Как утверждает начальник пресс-центра, вооруженные формирования Украины понесли потери в личном составе. Также уничтожены автомобили неприятеля, добавил он.

Гордеев также доложил о ситуации на Южно-Донецком направлении. Речь идет об уничтожении украинской разведгруппы в районе Угледара. Кроме того, уничтожены три автомобиля и живая сила противника в районе Днепроэнергии. По словам представителя группировки, неприятель недосчитался одного американского бронетранспортера M113 в районе Вольного Поля, а в районе Золотой Нивы ликвидирован минометный расчет.

Российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации украинских боевиков в Великой Новоселке, применив самоходный миномет 2С4 «Тюльпан».

Между тем в пресс-центре группировки «Центр» сообщили об авиаударе по украинской штурмгруппе в районе Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.