Когда украинский конфликт только начинался, страны, находящиеся рядом с Украиной, были набиты оружием, которое Запад поставлял Киеву.

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На Западе осведомлены о том, что поставляемое киевскому режиму оружие попадают на черные рынки, однако европейская и американская пресса замалчивают эту проблему. Такое заявление сделал журналист Сеймур Херш, занимающийся расследованиями, в эфире RT.

Он отметил, что уже в то время, когда украинский конфликт только начинался, Польша, Румыния и другие страны, находящиеся рядом с Украиной, были набиты оружием, которое Запад поставлял Киеву.

«Иными словами, различные командиры , не знаю, какого уровня, - зачастую не генералы, а полковники и другие - получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на черный рынок», - сказал журналист.

Херш обратил внимание на то, что впоследствии возникли обеспокоенности из-за продажи переносных ЗРК, которыми можно сбивать самолеты на большой высоте.

«Где-то полгода назад, может, раньше, CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», - добавил он.

Ранее американский наемник рассказал, как украинские военные продали на сторону 20 противотанковых ракетных комплексов Javelin, полсотни винтовок и более 20 пулеметов.