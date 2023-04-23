Херш: западные СМИ скрывают, что поставляемое Киеву оружие утекает на черные рынки
На Западе осведомлены о том, что поставляемое киевскому режиму оружие попадают на черные рынки, однако европейская и американская пресса замалчивают эту проблему. Такое заявление сделал журналист Сеймур Херш, занимающийся расследованиями, в эфире RT.
Он отметил, что уже в то время, когда украинский конфликт только начинался, Польша, Румыния и другие страны, находящиеся рядом с Украиной, были набиты оружием, которое Запад поставлял Киеву.
«Иными словами, различные командиры , не знаю, какого уровня, - зачастую не генералы, а полковники и другие - получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на черный рынок», - сказал журналист.
Херш обратил внимание на то, что впоследствии возникли обеспокоенности из-за продажи переносных ЗРК, которыми можно сбивать самолеты на большой высоте.
«Где-то полгода назад, может, раньше, CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», - добавил он.
Ранее американский наемник рассказал, как украинские военные продали на сторону 20 противотанковых ракетных комплексов Javelin, полсотни винтовок и более 20 пулеметов.