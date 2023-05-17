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Дальность - до 40 км: как работает РСЗО «Ураган» с закрытых позиций на Угледарском направлении

Александр Федорчак
Дмитрий Трунов
05:00 17.05.2023
Вес одного снаряда - 280 килограммов, а в пакете их 16. Цели могут меняться чуть ли не несколько раз на день.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Любой, кто работает здесь в Донбассе, знает, что поездка к артиллеристам - это тот еще квест. Сначала нужно проехать 15 километров по размытой дождями дороге. Потом 5 км - пешком вдоль лесополосы.

Это вторая линия обороны. Здесь несут службу артиллеристы восточного военного округа. Окопались очень давно, кто-то даже собаку себе завел.

«Противник тоже ведет активно контрбатарейную борьбу. То есть, после работы по цели мы уходим вот в такую перекрытую щель. Оборудовали самостоятельно, чтобы укрыться от огня противника», - рассказывает командир расчета РСЗО «Ураган» с позывным «Апостол».

После команды «Занять огневую позицию» вдали начинает виднеться боевая машина. «Ураган» на большой скорости движется к нужной лесополосе.

На месте РСЗО занимает позицию в специально оборудованном капонире для стрельбы. На машине бойцы установили специальную противодронную сетку, чтобы избежать неприятных «подарков» с воздуха.

Разведка уже передала координаты. Наводчик готовит орудие к стрельбе. Пакет реактивных снарядов полностью заряжен. Каждый из них подписан.

Вес одного снаряда - 280 килограммов, а в пакете их 16. Дальность стрельбы системы - до 40 километров. Проходит пара минут - и боевая машина начинает работать.

Эта батарея в основном ведет огонь по вражеской артиллерии. Но цели могут меняться чуть ли не несколько раз на день.

«Пехота открытая, укрытая. Техника в районах сосредоточения, на марше, на маршрутах выдвижения и так далее», - перечисляет цели командир батареи РСЗО с позывным «Иртыш».

Благодаря артиллеристам группировки «Восток» нашим мотострелкам удается крепко держать позиции и наносить постоянное поражение противнику. Враг, который еще пытается наступать, несет серьезные потери.

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