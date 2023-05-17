Дальность - до 40 км: как работает РСЗО «Ураган» с закрытых позиций на Угледарском направлении
Любой, кто работает здесь в Донбассе, знает, что поездка к артиллеристам - это тот еще квест. Сначала нужно проехать 15 километров по размытой дождями дороге. Потом 5 км - пешком вдоль лесополосы.
Это вторая линия обороны. Здесь несут службу артиллеристы восточного военного округа. Окопались очень давно, кто-то даже собаку себе завел.
«Противник тоже ведет активно контрбатарейную борьбу. То есть, после работы по цели мы уходим вот в такую перекрытую щель. Оборудовали самостоятельно, чтобы укрыться от огня противника», - рассказывает командир расчета РСЗО «Ураган» с позывным «Апостол».
После команды «Занять огневую позицию» вдали начинает виднеться боевая машина. «Ураган» на большой скорости движется к нужной лесополосе.
На месте РСЗО занимает позицию в специально оборудованном капонире для стрельбы. На машине бойцы установили специальную противодронную сетку, чтобы избежать неприятных «подарков» с воздуха.
Разведка уже передала координаты. Наводчик готовит орудие к стрельбе. Пакет реактивных снарядов полностью заряжен. Каждый из них подписан.
Вес одного снаряда - 280 килограммов, а в пакете их 16. Дальность стрельбы системы - до 40 километров. Проходит пара минут - и боевая машина начинает работать.
Эта батарея в основном ведет огонь по вражеской артиллерии. Но цели могут меняться чуть ли не несколько раз на день.
«Пехота открытая, укрытая. Техника в районах сосредоточения, на марше, на маршрутах выдвижения и так далее», - перечисляет цели командир батареи РСЗО с позывным «Иртыш».
Благодаря артиллеристам группировки «Восток» нашим мотострелкам удается крепко держать позиции и наносить постоянное поражение противнику. Враг, который еще пытается наступать, несет серьезные потери.
Ранее российские минометчики рассказали об уничтожении украинских укрепрайонов на Авдеевском направлении.