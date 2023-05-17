Глава МИД Индии посоветовал Боррелю посмотреть регламент ЕС, прежде чем угрожать из-за нефти

Накануне глава евродипломатии призвал принять в меры в случае, если топливо, произведенное из российской нефти, попадает на территорию ЕС из Индии.

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Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам Жозепу Боррелю нужно посмотреть на документы ЕС, прежде чем угрожать Индии из-за продажи продуктов переработки нефти из РФ. Такое заявление сделал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает агентство ANI.

Напомним, накануне глава евродипломатии призвал принять в меры в случае, если топливо, произведенное из российской нефти, попадает на территорию ЕС из Индии. По словам Борреля, это является обходом санкций.

«Посмотрите на правила Совета ЕС: российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», - сказал Джайшанкар.

Речь идет о регламенте об экономических рестрикциях, веденных ЕС против России.

Ранее зампредседателя правительства-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что РФ и Индия могут создать совместные компании перестрахования перевозок нефти.