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Россия и Индия могут создать совместные компании перестрахования перевозок нефти

Максим Крюков
19:31 17.04.2023
О точных сроках реализации проекта между Москвой и Нью-Дели вице-премьер РФ Денис Мантуров не сообщил.
Россия и Индия могут создать совместные компании перестрахования перевозок нефти
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Российская Федерация и Индия могут создать совместные институты перестрахования перевозок нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности Центрального банка. Сказать, что завтра будет подписано соглашение и создана структура - пока такого нет», - передает его слова ТАСС.

Говоря о сроках реализации данного проекта, глава Министерства промышленности и торговли отметил, что «до конца года все-таки еще много времени».

Ранее стало известно, что крупнейший производитель нефти в России «Роснефть» и крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp договорились использовать для расчета цены на нефть эталон Dubai вместо Brent. Как отмечает Reuters, переход на Dubai сигнализирует о перераспределении продаж российских энергоносителей в Азию после введения санкций против них на Западе.

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