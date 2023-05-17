Воссоздавшие Янтарную комнату мастера раскрыли «Звезде» тайную особенность своей работы

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В самом знаменитом зале Большого Екатерининского дворца бьют часы точно так же, как и два с половиной столетия назад. А от стен - из словно живого янтаря - исходит золотое сияние. Янтарная комната поражает посетителей.

«Для меня история Янтарной комнаты напоминает сказку Гофмана в начале, а в конце - это уже триллер. Каждый период существования Янтарной комнаты - он захватывает, он интересует», - поделилась директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Янтарный кабинет - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма императору Петру Первому - это самый сложный и большой в мире интерьер из материала, который в 18-ом веке приравнивали к золоту. В 1941 году Царское село оккупировали фашисты - они разграбили дворец и вывезли жемчужину императорской резиденции в Кенигсберг. Там следы Янтарной комнаты и потерялись. Одни считают, что она сгорела при бомбардировке, другие - что она до сих пор спрятана в неком бункере нацистов. Ее ищут до сих пор - и в музее уже привыкли, что каждый год по весне кто-нибудь заявляет, что точно знает, где спрятана Янтарная комната.

«Мы это понимаем, что это как раз перед сезоном, когда нужно к месту в Польше или еще где-то в наших западных территориях привлечь внимание и, таким образом, Янтарная комната - это всегда внимание», - сказала замдиректора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт.

Для восстановления шедевра была создана царскосельская янтарная мастерская. Работы заняли почти 25 лет - реставраторы трудились вместе с учеными и даже экспертами-криминалистами, так как необходимо было не только освоить технологии обработки и колорирования янтаря, но и раскрыть секреты рецептур различных покрытий.

«Когда я увидел, что мне предстоит сделать, на 3-й день я пошел писать заявление на расчет, потому что те задачи, которые были поставлены, на тот момент мне показались неразрешимыми вообще», - рассказал директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.

Шесть тонн калининградского янтаря понадобилось, чтобы воссоздать комнату. А еще лазурит, оникс и кахолонг - для 4-х флорентийских мозаик. Только представьте - мастера восстанавливали их по фотографиям, практически наугад. Понять, получилось ли, смогли только тогда, когда в Германии чудом нашли одну из мозаик и комод, вывезенные немецким офицером из дворца в период оккупации. Сначала все, конечно, переживали: вдруг оригинальные предметы будут выбиваться из восстановленного интерьера. Однако отличий между старой и новой мозаикой - никаких - угадали полностью.

Здесь говорят, что даже если ту Янтарную комнату когда-нибудь найдут - она точно уступит в великолепии этой, восстановленной. Российские реставраторы смогли добиться эффекта, что янтарь «дышит» словно живой. А еще - и это только съемочной группе «Звезды» мастера раскрыли свой небольшой секрет - на одну из пластин тонкой иглой нанесли фамилии тех, кто воссоздал этот шедевр - едва заметный автограф авторов огромной работы.

Ранее директор Музея города Новосибирска Елена Щукина рассказала «Звезде», как эвакуировали предметы из Янтарной комнаты, личные вещи императора Петра Первого, уникальные картины и предметы этнографии из Ленинграда в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. Сберечь музейные экспонаты являлось делом национальной важности.