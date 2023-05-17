Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Воссоздавшие Янтарную комнату мастера раскрыли «Звезде» тайную особенность своей работы

Павел Кутаренко
08:40 17.05.2023
Для восстановления Янтарной комнаты Большого Екатерининского дворца понадобилось шесть тонн калининградского янтаря и почти 25 лет работ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В самом знаменитом зале Большого Екатерининского дворца бьют часы точно так же, как и два с половиной столетия назад. А от стен - из словно живого янтаря - исходит золотое сияние. Янтарная комната поражает посетителей.

«Для меня история Янтарной комнаты напоминает сказку Гофмана в начале, а в конце - это уже триллер. Каждый период существования Янтарной комнаты - он захватывает, он интересует», - поделилась директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Янтарный кабинет - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма императору Петру Первому - это самый сложный и большой в мире интерьер из материала, который в 18-ом веке приравнивали к золоту. В 1941 году Царское село оккупировали фашисты - они разграбили дворец и вывезли жемчужину императорской резиденции в Кенигсберг. Там следы Янтарной комнаты и потерялись. Одни считают, что она сгорела при бомбардировке, другие - что она до сих пор спрятана в неком бункере нацистов. Ее ищут до сих пор - и в музее уже привыкли, что каждый год по весне кто-нибудь заявляет, что точно знает, где спрятана Янтарная комната.

«Мы это понимаем, что это как раз перед сезоном, когда нужно к месту в Польше или еще где-то в наших западных территориях привлечь внимание и, таким образом, Янтарная комната - это всегда внимание», - сказала замдиректора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт.

Для восстановления шедевра была создана царскосельская янтарная мастерская. Работы заняли почти 25 лет - реставраторы трудились вместе с учеными и даже экспертами-криминалистами, так как необходимо было не только освоить технологии обработки и колорирования янтаря, но и раскрыть секреты рецептур различных покрытий.

«Когда я увидел, что мне предстоит сделать, на 3-й день я пошел писать заявление на расчет, потому что те задачи, которые были поставлены, на тот момент мне показались неразрешимыми вообще», - рассказал директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.

Шесть тонн калининградского янтаря понадобилось, чтобы воссоздать комнату. А еще лазурит, оникс и кахолонг - для 4-х флорентийских мозаик. Только представьте - мастера восстанавливали их по фотографиям, практически наугад. Понять, получилось ли, смогли только тогда, когда в Германии чудом нашли одну из мозаик и комод, вывезенные немецким офицером из дворца в период оккупации. Сначала все, конечно, переживали: вдруг оригинальные предметы будут выбиваться из восстановленного интерьера. Однако отличий между старой и новой мозаикой - никаких - угадали полностью.

Здесь говорят, что даже если ту Янтарную комнату когда-нибудь найдут - она точно уступит в великолепии этой, восстановленной. Российские реставраторы смогли добиться эффекта, что янтарь «дышит» словно живой. А еще - и это только съемочной группе «Звезды» мастера раскрыли свой небольшой секрет - на одну из пластин тонкой иглой нанесли фамилии тех, кто воссоздал этот шедевр - едва заметный автограф авторов огромной работы.

Ранее директор Музея города Новосибирска Елена Щукина рассказала «Звезде», как эвакуировали предметы из Янтарной комнаты, личные вещи императора Петра Первого, уникальные картины и предметы этнографии из Ленинграда в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. Сберечь музейные экспонаты являлось делом национальной важности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:41 В стране и мире
Херш: группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призывает Зеленского остановить конфликт
09:28 В стране и мире
Глава МИД Индии посоветовал Боррелю посмотреть регламент ЕС, прежде чем угрожать из-за нефти
07:37 В стране и мире
Видео
В Москве задержаны три женщины, продавшие младенца за 60 тысяч рублей в ТЦ
07:10 Армия
Видео
ВС РФ поразили польскую самоходку Krab высокоточным боеприпасом «Краснополь»
01:00 В стране и мире
Видео
Захарова: своими действиями страны Запада поставили себя на грань самоколлапса
Популярное
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Видео
Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.