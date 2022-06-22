Сохранить наследие: как проходила эвакуация музейных экспонатов из Ленинграда в Новосибирск в годы ВОВ

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Директор Музея города Новосибирска Елена Щукина рассказала корреспонденту «Звезды» Надежде Котормус, как проходила эвакуация музейных экспонатов из Ленинграда в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны.

«22 декабря, температура минус 40. В это время на станцию приезжает эшелон, в котором находятся не просто музейные предметы, а уникальные экспонаты мирового значения», - объяснила она.

Сберечь музейные экспонаты являлось делом национальной важности. Были привезены предметы из Янтарной комнаты, личные вещи императора Петра Первого, уникальные картины, предметы этнографии, то есть то, что составляло особую гордость ленинградских и пригородных дворцов. Все предметы упаковывались в деревянные ящики. Каждый из них был завернут в бумагу и проложен опилками.

«На платформе снег. Нужно взять деревянные ящики, выставлять на снег. Но музейные работники понимали, что, если в щели ящика попадет снег, это может грозить повреждению предметов», - рассказала Щукина.

Эвакуация художественных ценностей из всех пригородных дворцов-музеев Ленинграда с первых же дней Великой Отечественной войны была доверена искусствоведу-музейщику Анатолию Кучумову. Шукина рассказала, что Кучумов отправился к первому секретарю Новосибирского обкома Михаилу Кулагину и сообщил о необходимости покрыть снег непромокаемым материалом, чтобы выгрузить ящики из вагонов и сохранить экспонаты в сухом виде.

«И Кулагин решает вопрос. Находятся старые декорации, брезент раскладывают вдоль всего эшелона, и на этот защитный материал раскладываются ящики», - добавила она.

Щукина также отметила, что первая эвакуация музейных экспонатов состоялась в июле 1941 года.