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РИА Новости: МиГ-31К поразил «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады

Максим Крюков
08:17 17.05.2023
По словам собеседника агентства, боевые расчеты украинских националистов ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем.
РИА Новости: МиГ-31К поразил «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства был уничтожен в Киеве во вторник, 16 мая, носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» МиГ-31К из воздушной засады. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что характеристики «Кинжалов» дают им возможность достигать военных объектов на территории Украины за считанные минуты. В связи с этим, по его словам, у таких установок, как Patriot, не хватает времени сменить месторасположение после стрельбы или перезарядить боекомплект.

«Фактически, за счет скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады - боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», - заявил источник.

Ранее в Сети показали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал». На опубликованных кадрах видно, как перед поражением американский комплекс вел огонь - в небе над украинской столицей видны яркие вспышки и характерные следы от ракет.

По последним данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции по защите народный республик Донбасса ВС РФ удалось уничтожить 422 зенитных ракетных комплекса врага.

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