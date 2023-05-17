В Москве задержаны три женщины, продавшие младенца за 60 тысяч рублей в ТЦ

По данным СК, 29-летняя женщина родила девочку в Твери на прошлой неделе.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали трех женщин в возрасте 29, 39 и 46 лет, которые продали новорожденного ребенка в торговом центре на севере Москвы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

По предварительным данным, на прошлой неделе, 8 мая, в Твери 29-летняя женщина родила девочку, после чего решила продать младенца. Вечером 15 мая злоумышленницы, действуя организованной группой, пришли на сделку, за которую получили 60 тысяч рублей от девушки, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия. После передачи денежных средств и составления расписок женщины были задержаны.

Деяние, которое совершили злоумышленницы, попадает под п. «в» ч. 3 ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Красноярске задержали 67-летнюю женщину, которая заказала убийство дочери за 80 тысяч рублей. По версии следствия, подозреваемая рассказала знакомому мужчине о своем намерении убить дочь. Мотивом стало желание злоумышленницы завладеть ее недвижимостью.