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ВС РФ поразили польскую самоходку Krab высокоточным боеприпасом «Краснополь»

07:10 17.05.2023
По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, артиллеристы ВС РФ также ликвидировали пункт управления 206-го батальона теробороны в населенном пункте Волчанск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Российский расчет гаубицы «Мста-Б» поразил вражескую 155-мм САУ Krab производства Польши в районе населенного пункта Казачья Лопань, военнослужащие ВС РФ применили высокоточный боеприпас «Краснополь». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Артиллерийский расчет гаубиц "Мста-Б" высокоточным боеприпасом "Краснополь" в районе населенного пункта Казачья Лопань уничтожил самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab», - сказал он.

Зыбинский добавил, что российские артиллеристы также ликвидировали пункт управления 206-го батальона территориальной обороны в населенном пункте Волчанск. Он также сообщил, что на Купянском направлении российская авиация нанесла одиннадцать ударов по позициям вооруженных формирований украинских националистов. Кроме того, по словам офицера, расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» уничтожил гаубицу Д-20 и минометный расчет украинских боевиков.

Ранее стало известно, что российские комплексы ПВО отразили ракетную атаку вооруженных формирований украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что расчеты ЗРК С-300 и «Бук» сбили три ракеты HARM и два снаряда РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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