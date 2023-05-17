Ilta-Sanomat: жители Финляндии назвали ограждение на границе с Россией «полным анекдотом»

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Погранслужба Финляндии опубликовала фото первого участка забора на границе с Россией и столкнулась с критикой и насмешками со стороны местных жителей, сообщает издание Ilta-Sanomat.

Изображение вызвало большое удивление в Twitter. Пользователи отметили, что ограждение сильно отличается от фотографий, которые пограничники опубликовали прошлой осенью. Получившийся «пилотный» вариант финны назвали «забором детского сада для лошадей» и «садовым забором».

На снимках, опубликованных Пограничной службой, виден металлический забор зеленого цвета, напоминающий многие другие заборы, существующие в Финляндии, которые можно использовать, например, для отделения железнодорожных путей от пешеходных дорожек или даже школ или парков, пишет издание.

По словам пограничников, поверх недостроенного «пилотного забора» будет заграждение из колючей проволоки. Погранслужба хочет построить около 200 километров ограждения. Строительство займет 3-4 года.

«После завершения восточный пограничный барьер будет выявлять и замедлять несанкционированные пересечения границы, контролировать движение и предотвращать немедленный проход. В ситуации масштабной нелегальной иммиграции забор необходим. Даже в базовой ситуации это помогает нашей работе», - написала Погранслужба в Twitter.

Профессор Юсси П. Лайне из Университета Восточной Финляндии назвал ограждение неразумным проектом, который выглядит полным анекдотом и чем-то, что похоже на забор детской площадки. Он недоумевает, почему этот проект стоит 380 миллионов евро.

Один из пользователей соцсети сказал, что уже нашел способ перелезть через «пилотное ограждение».

«Я, 42-летний мужчина, перелезу через этот забор за 20 секунд и за 10 секунд, если сниму обувь и засуну пальцы ног в эти дыры», - написал он.

Погранслужба ответила, что забор сам по себе является не решением какой-либо угрозы, а частью всего пограничного контроля.

«Ограждение представляет собой объект, образованный забором, дорогой рядом с ним и свободным от деревьев проемом, а также системой технического контроля, которая будет важным инструментом пограничного контроля», - ответили пограничники.

Кроме того, показанный на фото забор еще не достроен, и по мере строительства появятся новые фотографии в социальных сетях, сообщили в Пограничной службе.

«У нас здесь, в собачьем парке, есть такой же "пограничный забор"», - написал один из пользователей Twitter.

Строительство ограждения на границе с Россией началось в феврале. На пилотный участок забора правительство Финляндии выделило шесть миллионов евро.