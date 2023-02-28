Финляндия начала строить забор на границе с Россией

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Финляндия начала возведение тестового участка забора длиной три километра на границе с Россией в районе Иматры. Об этом сообщили в RT со ссылкой на Yle.

В районе пограничного перехода Иматра - Светогорск в понедельник начались первые земляные работы с выкорчевыванием деревьев по обеим сторонам планируемого расположения заграждения. Рядом планируется построить дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. При этом освещение и динамик установят лишь на некоторых участках.

Отмечается, что общая длина заграждения на финско-российской границе составит 200 км. Его соорудят в ближайшие несколько лет. Забор будет пролегать не только по государственным землям, но в том числе и по территориям частных земель. В связи с чем правительству предстоят переговоры с землевладельцами.

В прошлом году стало известно, что на пилотный участок забора правительство Финляндии выделило шесть миллионов евро. В Bloomberg сообщили, что граница Финляндии и России может стать «стратегическим кошмаром» для НАТО.