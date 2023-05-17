Воздушную тревогу объявили в Киеве и шести областях Украины

Ранее в Telegram-каналах сообщалось о взрывах в Одессе.

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В шести центральных областях Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу. Такие данные содержатся на специальном онлайн-ресурсе министерства цифровой трансформации Украины.

Начиная с 22:28 по местному времени (совпадает с московским) экстренное предупреждение распространено на Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Запорожскую, Черкасскую, Киевскую и Житомирскую область.

Вечером 17 мая украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Одессе. По разным данным, произошло от 5 до 15 взрывов. К этому моменту воздушная тревога в Одесской области отменена.

Ранее были опубликованы кадры ночного группового удара, который российские боевые расчеты высокоточным оружием большой дальности нанесли по крупному складу боеприпасов в городе Николаев.