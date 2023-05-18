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В Тверском СВУ наградили победителей фестиваля «Старт в науку»

Ян Брацкий
06:40 18.05.2023
Фестиваль «Старт в науку» дает возможность выявлять одаренных воспитанников и помогает им проявлять свои способности, осваивать методы проведения научных исследований и добиваться результатов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Церемония награждения победителей VIII международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств - участников СНГ состоялась в Тверском суворовском военном училище Минобороны Российской Федерации.

«Все наши участники, а это обучающиеся довузовских учебных заведений оборонных ведомств Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации, продемонстрировали глубокие знания в различных областях науки, показали интересные инновационные технические разработки. В этом смогли убедиться, как члены жюри, так и представители военно-дипломатического корпуса, которые познакомились не только с проектами участников фестиваля, но и с условиями, созданными в училище для развития талантов и способностей воспитанников», - отметил начальник ГУ кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, вручивший награды.

Генерал-лейтенант выразил уверенность, что стремление победителей и участников конкурса к экспериментальной и научной деятельности послужат на благо Отечества.

«Для каждого участника здесь это основное мероприятие, которое относится к дополнительному образованию. Это очень престижный конкурс, стать его победителем для каждого из нас большое достижение», - поделился кадет Тюменского президентского кадетского училища Иван Блажко.

В рамках конкурса «Старт в науку» экспертное жюри оценивало работы участников по пяти секциям и в командном зачете.

© Минобороны РФ

В командном первенстве 1 место одержала кадеты Тверского суворовского военного училища, 2 место присвоено команде Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», 3 место у Московского суворовского военного училища. Кроме того, семь учреждений получили сертификаты участника Международного военно-технического форума «Армия».

Фестиваль «Старт в науку» проводится ежегодно. Главная цель мероприятия - развитие научно-практической деятельности в довузовских учреждениях Минобороны, поиск одаренных воспитанников и помощь им в раскрытии своих талантов.

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