В Тверском СВУ наградили победителей фестиваля «Старт в науку»
Церемония награждения победителей VIII международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств - участников СНГ состоялась в Тверском суворовском военном училище Минобороны Российской Федерации.
«Все наши участники, а это обучающиеся довузовских учебных заведений оборонных ведомств Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации, продемонстрировали глубокие знания в различных областях науки, показали интересные инновационные технические разработки. В этом смогли убедиться, как члены жюри, так и представители военно-дипломатического корпуса, которые познакомились не только с проектами участников фестиваля, но и с условиями, созданными в училище для развития талантов и способностей воспитанников», - отметил начальник ГУ кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, вручивший награды.
Генерал-лейтенант выразил уверенность, что стремление победителей и участников конкурса к экспериментальной и научной деятельности послужат на благо Отечества.
«Для каждого участника здесь это основное мероприятие, которое относится к дополнительному образованию. Это очень престижный конкурс, стать его победителем для каждого из нас большое достижение», - поделился кадет Тюменского президентского кадетского училища Иван Блажко.
В рамках конкурса «Старт в науку» экспертное жюри оценивало работы участников по пяти секциям и в командном зачете.