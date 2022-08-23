Молодые ученые и инноваторы: как прошла встреча выпускников технополиса «ЭРА» на форуме «Армия-2022»

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В рамках реализации встречи перед собравшимися выступили выпускники и руководство технополиса, а также была организована «Ярмарка вакансий», на которой были представлены предприятия-участники технополиса.

В ходе мероприятия выпускники прошлых лет встретились с бывшими сослуживцами и офицерами технополиса, поделились воспоминаниями и рассказали, как «ЭРА» повлияла на их судьбу.

Также участники встречи познакомились с деятельностью компаний и ведущих предприятий страны, сотрудничающих с инновационным технополисом. Они также пообщались лично с представителями интересующих их организаций, заполнив анкеты для дальнейшего трудоустройства.