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Молодые ученые и инноваторы: как прошла встреча выпускников технополиса «ЭРА» на форуме «Армия-2022»

Виктория Ивашечкина
21:21 23.08.2022
Для выпускников прошла концертная программа с выступлением творческих коллективов, и была проведена экскурсия по музейному комплексу.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022» на площадке Танкового музея в Кубинке состоялась встреча выпускников технополиса «ЭРА».

Инновационный технополис «Эра» Министерства обороны был создан в 2018 году. И за четыре с лишним года службу здесь прошли более 1000 молодых ученых. В иннограде они развивали российскую науку и инновации, выдвигали передовые идеи, создавали прорывные технологии. После увольнения многие из них продолжили свою деятельность в ВС России и на предприятиях ОПК.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В рамках реализации встречи перед собравшимися выступили выпускники и руководство технополиса, а также была организована «Ярмарка вакансий», на которой были представлены предприятия-участники технополиса.

В ходе мероприятия выпускники прошлых лет встретились с бывшими сослуживцами и офицерами технополиса, поделились воспоминаниями и рассказали, как «ЭРА» повлияла на их судьбу.

Также участники встречи познакомились с деятельностью компаний и ведущих предприятий страны, сотрудничающих с инновационным технополисом. Они также пообщались лично с представителями интересующих их организаций, заполнив анкеты для дальнейшего трудоустройства.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Помимо этого, для выпускников прошла концертная программа с выступлением творческих коллективов, и была проведена экскурсия по музейному комплексу. После чего, бывшие воспитанники посетили экспозицию технополиса, где они побеседовали и обменялись опытом с нынешними операторами, ознакомились с новыми инновационными разработками.

Ранее начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» генерал-майор Дмитрий Горбатенко на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал, созданием каких инновационных разработок занимается технополис. В частности, это беспилотники с внедрением искусственного интеллекта. Также, по его словам, в технополисе реализуются проекты по созданию наземной робототехники.

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