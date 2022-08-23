Молодые ученые и инноваторы: как прошла встреча выпускников технополиса «ЭРА» на форуме «Армия-2022»
Для выпускников прошла концертная программа с выступлением творческих коллективов, и была проведена экскурсия по музейному комплексу.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022» на площадке Танкового музея в Кубинке состоялась встреча выпускников технополиса «ЭРА».
Инновационный технополис «Эра» Министерства обороны был создан в 2018 году. И за четыре с лишним года службу здесь прошли более 1000 молодых ученых. В иннограде они развивали российскую науку и инновации, выдвигали передовые идеи, создавали прорывные технологии. После увольнения многие из них продолжили свою деятельность в ВС России и на предприятиях ОПК.