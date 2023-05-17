Наивность Байдена и тайный план Польши: какие инсайды ЦРУ раскрыл в новом расследовании Херш

Журналист-расследователь утверждает, что группы европейских стран давит на Зеленского для заключения мира с Россией.

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Президенту США Джо Байдену не сообщают всю информацию о ситуации на Украине, а Киев теряет поддержку соседей, не желая идти на перемирие. Авторитетный американский журналист Сеймур Херш опубликовал новое расследование, в котором ссылается на данные своих источников в ЦРУ.

Новая порция разоблачений от Херша удивила даже самых опытных политологов. Он пишет, что страны Европы - причем наиболее радикально настроенные по отношению к России, за исключением Венгрии - пытаются убедить Зеленского запустить процесс мирного урегулирования, пусть и ценой его карьеры.

Эту группу возглавляет Польша. Она тихо призывает Зеленского найти способ положить конец войне, даже уйдя в отставку, если это необходимо, и позволить процессу восстановления своей страны начаться. Позиция Зеленского, согласно перехватам ЦРУ, пока не изменилась, но он уже начинает терять поддержку своих соседей.

Причиной этого источник Херша в американской разведке называет усталость от наплыва беженцев и в целом падения уровня жизни. По итогам апреля инфляция в еврозоне хотя незначительно снизилась - до 7 процентов, но остается на двузначном уровне и именно в странах, многие из которых относятся к числу недружественных. При этом в Кремле не склонны преувеличивать возможность таких переговоров.

«Я не знаю, какие данные у этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются, повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений. Вот это факты, которые мы наблюдаем», - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но и на это у Херша свое объяснение. Вашингтон, хотя и заинтересован в продолжении поставок оружия на Украину, не спешит передавать Зеленскому ракеты с дальним радиусом действия. А Великобритания, объявившая на прошлой неделе о передаче крылатых ракет Storm Shadow, которые уже на этой были использованы для ударов по Луганску, как обычно, бежит впереди паровоза.

У Украины заканчиваются деньги, известно, что следующие несколько месяцев станут критически важными. Европейцы говорят о сделке, и для них вопрос заключается в том, как заставить США прекратить поддерживать Зеленского.

«Мы понимаем, что продолжение конфликта на Украине выгодно США с точки зрения глобальной геополитической игры. Другое дело, что в рамках этого противостояния, роль ЕС не являются доминирующей, она не является самой важной для интересов США, и в этом отношении ЕС показывает, что он не является целостным, независимым субъектом глобальной геополитики», - поясняет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Пока Зеленский отклоняет сделанные ему предложения, говорит анонимный источник Херша. Украинский президент требует еще больше денег и вооружения.

«Европейские лидеры дали понять, что Зеленский может сохранить то, что у него есть - виллу в Италии и доли на счетах в оффшорных банках - если добьется мирного соглашения. Куда поедет Зеленский, нас это не должно интересовать. Нас должны интересовать другие вещи, как будут реализованы цели нашей СВО на Украине», - отмечает доцент кафедры РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Кроме того, по данным источника Херша, в руководстве ЦРУ крайне скептически относятся к проводимой Джо Байденом внешней политике США. При этом сам президент даже не читает отчетов спецслужб.

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных... Не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», - пишет журналист.

Эксперты не исключают, что это может быть спланированная дезинформация со стороны США. И к фактам, изложенным в новом расследовании Херша, относиться следует крайне осторожно. От Белого дома ждут комментариев.