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Песков оценил слова Херша о группе стран ЕС, призывающей Зеленского к миру

Анна Назайкина
12:37 17.05.2023
Потоки оружия, амуниции, боеприпасов на Украину увеличиваются, отметил представитель Кремля.
Песков оценил слова Херша о группе стран ЕС, призывающей Зеленского к миру
© Фото: Rai Press Office, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил публикацию американского журналиста-расследователя Сеймура Херша о том, что некая группа стран из ЕС, которую возглавляет Польша, втайне призывает украинского лидера Владимир Зеленского к миру.

Он отметил, что в Кремле воспринимают конкретные факты, которые указывают на увеличение поставок оружия киевскому режиму.

«Мы видим, что потоки оружия, амуниции, боеприпасов на Украину увеличиваются, повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений. Это факт, который мы наблюдаем», - сказал Песков.

Ранее Херш сделал на своем сайте публикацию, в которой говорилось, что некоторые страны из Европейского союза тайно просят Зеленского остановить конфликт, даже если из-за этого ему придется попрощаться с креслом президента.

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