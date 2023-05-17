В стране и мире Песков оценил слова Херша о группе стран ЕС, призывающей Зеленского к миру Анна Назайкина Потоки оружия, амуниции, боеприпасов на Украину увеличиваются, отметил представитель Кремля. © Фото: Rai Press Office, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил публикацию американского журналиста-расследователя Сеймура Херша о том, что некая группа стран из ЕС, которую возглавляет Польша, втайне призывает украинского лидера Владимир Зеленского к миру. Он отметил, что в Кремле воспринимают конкретные факты, которые указывают на увеличение поставок оружия киевскому режиму. «Мы видим, что потоки оружия, амуниции, боеприпасов на Украину увеличиваются, повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений. Это факт, который мы наблюдаем», - сказал Песков. Ранее Херш сделал на своем сайте публикацию, в которой говорилось, что некоторые страны из Европейского союза тайно просят Зеленского остановить конфликт, даже если из-за этого ему придется попрощаться с креслом президента. Экспертное мнение и аналитика