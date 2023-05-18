ОПК На HeliRussia-2023 покажут более 100 разработок для вертолетов и авиации Андрей Аркадьев На выставке представлены вертолеты, беспилотники, двигатели, а также новые материалы и бортовые системы. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На северо-западе Москвы стартовала международная выставка HeliRussia-2023. На парковку перед бизнес-центром слетелись вертолеты самых различных модификаций. На выставке представлены разработки лучших производителей страны и мира. Посетители смогут увидеть аппаратуру нового поколения, военные и гражданские вертолеты, бортовое оборудование, двигатели и беспилотники широкого спектра применения. В числе экспонатов беспилотник вертолетного типа БАС-200, ударный вертолет Ка-52 и модернизированная версия боевого вертолета Ми-28НЭ, военно-транспортные машины Ми-17В-5 и Ми-171Ш, транспортно-боевой Ми-35М, легкий многоцелевой Ка-226Т и транспортно-десантный Ми-26Т2В. Всего в экспозиции предприятий будет продемонстрировано более 100 разработок. Выставка завершится 20 мая. Ранее в АО «Конструкторское бюро приборостроения» рассказали о возможностях ПТРК «Корнет» в противостоянии с немецкими танками. Экспертное мнение и аналитика