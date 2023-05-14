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Специалист КБП Швец заявил, что «Корнет» способен уничтожить перспективный танк ФРГ «Пантера»

Алексей Курильченко
18:09 14.05.2023
Эксперт предложил собирать взводы из двух машин с боевыми модулями «Бахча» и одной с «Бережком».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ракеты ПТРК «Корнет» способны поразить не только современные танки НАТО, но и перспективные, например, немецкую «Пантеру» - машину KF51, которая была представлена год назад.  Об этом заявил специалист АО «Конструкторское бюро приборостроения» Лев Швец.

«Я бы брал во взвод две "Бахчи" и один "Бережок". Они друг друга дополняют, конкурировать им не надо. Там "Корнеты", которые берут все современные и перспективные танки. И немецкие "Пантеры", и "Абрамсы"», - рассказал Швец.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров отправился в Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где создавался боевой модуль «Бахча», и орудия для нее, и даже боеприпасы. Кроме этого, съемочная группа побывала в Центре подготовки специалистов КБП, где бойцов, собирающихся в зону специальной военной операции, учат поражать из боевого модуля «Бахча» технику, которую страны НАТО отправляют на Украину.

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