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Политолог Федоров заявил, что срок Саркози разрушает миф об искоренении коррупции на Западе

Анна Касаткина
16:59 17.05.2023
Жители Франции имеют невысокое мнение о собственных политиках, отметил собеседник «Звезды».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Aurelien Morissard, GlobalLookPress
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Получение реального тюремного срока для бывшего первого лица государства во Франции - беспрецедентный случай, который раскрывает глаза на настоящее положение дел в западных демократиях. Об этом в беседе со «Звездой» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров, комментируя приговор экс-президенту республики Николя Саркози.

«Беспрецедентно в истории Пятой республики, что первое бывшее лицо государства получает практически тюремный срок. Были до этого прецеденты, но они не касались первого лица государства», - сказал он.

По словам Федорова, это способно пошатнуть устоявшееся у многих представление о том, что в западных демократиях коррупция почти отсутствует.

«Наше представление о том, что западные демократии такие прекрасные... что там коррупция сведена до минимума... Еще раз убеждаемся в том, что миф о замечательной европейской демократии во многом притянут за уши», - уточнил собеседник.

Политолог также отметил, что, судя по опросам общественного мнения, у жителей страны складывается не самое высокое мнение о власть имущих. Коррупционные скандалы еще сильнее роняют их имидж в глазах рядового француза, подытожил Федоров.

Апелляционный суд Парижа ранее приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке». Политику назначены один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно. По данным французских СМИ, отбывать заключение Саркози будет дома с электронным браслетом.

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