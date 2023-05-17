Политолог Федоров заявил, что срок Саркози разрушает миф об искоренении коррупции на Западе
Получение реального тюремного срока для бывшего первого лица государства во Франции - беспрецедентный случай, который раскрывает глаза на настоящее положение дел в западных демократиях. Об этом в беседе со «Звездой» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров, комментируя приговор экс-президенту республики Николя Саркози.
«Беспрецедентно в истории Пятой республики, что первое бывшее лицо государства получает практически тюремный срок. Были до этого прецеденты, но они не касались первого лица государства», - сказал он.
По словам Федорова, это способно пошатнуть устоявшееся у многих представление о том, что в западных демократиях коррупция почти отсутствует.
«Наше представление о том, что западные демократии такие прекрасные... что там коррупция сведена до минимума... Еще раз убеждаемся в том, что миф о замечательной европейской демократии во многом притянут за уши», - уточнил собеседник.
Политолог также отметил, что, судя по опросам общественного мнения, у жителей страны складывается не самое высокое мнение о власть имущих. Коррупционные скандалы еще сильнее роняют их имидж в глазах рядового француза, подытожил Федоров.
Апелляционный суд Парижа ранее приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке». Политику назначены один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно. По данным французских СМИ, отбывать заключение Саркози будет дома с электронным браслетом.