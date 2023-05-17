Путин заявил о «припавшей цене» на газ

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Россия сокращает добычу углеводородов для поддержания мировой конъюнктуры. Об этом на встрече с членами правительства заявил президент Владимир Путин. Все действия России на данном направлении согласованы с партнерами Москвы по ОПЕК+, уточнил глава государства.

«Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках», - сказал Путин во время совещания с членами правительства.

Ранее издание Politico усомнилось в готовности властей Евросоюза внести в 11-й санкционный пакет запрет на импорт трубопроводного газа из РФ. Аналитики отметили отсутствие единого мнения на этот счет. Сопротивление со стороны стран, зависящих от сохранившихся поставок газа, слишком велико, констатируют в Европе.