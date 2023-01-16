Мишустин заявил, что для развития Севморпути будет создан «ледовый навигатор»

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Для развития Северного морского пути (СМП) в России правительством РФ будет создан «ледовый навигатор». На встрече с задействованными министрами председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что к середине 2025 года будет создана цифровая экосистема СМП. Она позволит получать актуальные данные о погодных условиях, расположении судов и загруженности портов. Также правительство будет оказывать логистические услуги, в числе которых оформление разрешений на проход судов, мониторинг, диспетчеризация, управление работой флота.

«По поручению главы государства правительство приняло дополнительное решение для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике. Утверждены правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрены почти четыре миллиарда (3,8. - Прим. ред.) рублей», - сообщил Мишустин во время совещания.

Он пояснил, что система будет состоять из единой платформы электронных сервисов, через которые станут оказываться услуги участниками логистического рынка.

«Можно будет собирать более полную информацию о погодных условиях и в реальном времени отслеживать ситуацию, повышать безопасность судоходства на Северном морском пути, что очень важно для своевременной доставки грузов», - добавил председатель правительства РФ.

Вместе с тем Мишустин рассказал, что правительство РФ выделит 450 миллионов рублей Приморскому краю для выплат многодетным семьям с тремя и более детьми. Выделенные средства можно будет использовать для погашения ипотеки.