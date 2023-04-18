Хакеры раскрыли администраторов Telegram-каналов, курируемых СБУ

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Хакеры RaHDit раскрыли администраторов Telegram-каналов, курируемых Службой безопасности Украины и мимикрирующих под российские ресурсы. Их общая аудитория насчитывает около пяти-шести миллионов подписчиков. Также в них собирали средства через рекламу и фейковые сборы на экипировку бойцов ВС РФ.

Отмечается, что некоторые каналы велись совершенно по другим тематикам, но были выкуплены администраторами, работавшими на спецслужбы Украины. А для повышения просмотров они использовали накрутку подписчиков.

По утверждениям хакеров, одним из ключевых лиц, причастных к ведению этих каналов, является житель Киева Лука Ильчук, сотрудничающий с министерствами образования Украины и Польши.

Также удалось выявить жителя Киева Юрия Векленко. Он организовал сетку каналов, посвященных якобы ЧП в российских регионах, и является куратором от СБУ.

Еще хакеры выявили несколько других администраторов, ведущих Telegram-каналы в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Напомним, в конце прошлого года хакеры из группы RaHDit представили список активистов украинских «кибервойск». Личные данные более 70 человек опубликованы на портале «Немезида».