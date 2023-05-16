Глава МЧС Куренков пообещал увеличить авиагруппировку спасателей в Тюменской области

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В Тюменской области увеличат авиагруппировку спасателей. Такое обещание дал глава МЧС России Александр Куренков. Он прибыл в регион, пострадавший от пожаров, и встретился с жителями.

В ходе разговора высказывались разного рода предложения, как в дальнейшем не допустить возгораний и распространения огня. Куренков отметил, что вынесет инициативы на рассмотрение правительства. Глава ведомства также потребовал от региональных властей оказать пострадавшим от огня поддержку и поблагодарил спасателей за хорошую работу.

Обстановка в Тюменской области остается сложной. Накануне пожарные локализовали восемь очагов. Более 1 000 человек - в их числе и добровольцы - тушили пламя вблизи населенных пунктов. Им помогали пять вертолетов и самолет Ил-76. Самым страшным был пожар у села Успенка, где полностью сгорели 10 домов, еще 11 получили серьезные повреждения. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, все положенные выплаты пострадавшим уже оформлены, в ближайшее время деньги поступят на счета граждан.

Ранее «Звезда» рассказала, как борются со смертоносными пожарами, которые бушуют уже почти месяц, на Урале. Сейчас спасателям удалось остановить их на подходе к нескольким населенным пунктам, однако о победе над стихией говорить еще рано.