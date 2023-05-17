ВС РФ ударами артиллерии поразили скопления живой силы противника в районе Артемовска

Огнем артиллерии ликвидировано скопление украинской мехбригады в Авдеевке, добавили в пресс-центре группировки «Юг».

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Российские военные нанесли удары по районам скопления украинских боевиков из артиллерии под Артемовском, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерией крупного калибра "Южной" группировки войск поражены скопления живой силы украинских войск в районах населенных пунктов Артемовск, Миньково, Курахово и Горняк», - сказал он.

На Соледаро-Артемовском оперативном направлении российские ракетчики ударили по пунктам временной дислокации батальонов двух украинских мехбригад. Кроме того, наши бойцы огнем артиллерии уничтожили скопление боевиков украинской мехбригады в Авдеевке, а также бригады в районе Дзержинского.

Начальник пресс-центра добавил, что авиация группировки ударила по укрепрайону и блиндажам бригады теробороны противника под Григоровкой.

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» сообщили о поражении польской самоходки Krab высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.