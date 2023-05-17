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В Кремле знают об обращении сибирских ученых после обвинения их коллеги в госизмене

Максим Крюков
14:36 17.05.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что человек может быть признан виновным только по решению суда.
В Кремле знают об обращении сибирских ученых после обвинения их коллеги в госизмене
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с обращением, которое было составлено сотрудниками сибирского отделения Российской академии наук (РАН) после обвинения их коллеги в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

«Я не думаю, что Кремль сможет дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции», - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что это очень серьезное обвинение, подчеркнув, что только суд может признать человека виновным. Он добавил, что в ходе следственных мероприятий Кремль не имеет права давать какие-либо оценки.

Накануне на сайте Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН было опубликовано открытое письмо, в котором говорится, что главный научный сотрудник учреждения Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Поводом для этого, как сообщает ТАСС, стала его статья в иранском журнале, посвященная газовой динамике. При этом материал проходил две экспертизы о возможной секретности.

Ранее суд в Москве арестовал гражданина России за госизмену. Россиянин по фамилии Довгань был арестован по ходатайству следствия Федеральной службы безопасности. В суде сообщили, что фигуранту дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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