Суд в Москве арестовал россиянина Довганя за госизмену
Суд избрал меру пресечения фигуранту дела в виде заключения под стражу.
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Суд в Москве арестовал гражданина России по фамилии Довгань за госизмену. Россиянин был арестован по ходатайству следствия Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А.С.», - цитирует РИА Новости собеседника.
Детали дела в суде не были раскрыты.
Ранее Федеральная служба безопасности предъявила обвинение в отношении сотрудника оружейного завода в Москве. Фигурант дела обвиняется в государственной измене.