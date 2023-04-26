Суд в Москве арестовал россиянина Довганя за госизмену

Суд избрал меру пресечения фигуранту дела в виде заключения под стражу.

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Суд в Москве арестовал гражданина России по фамилии Довгань за госизмену. Россиянин был арестован по ходатайству следствия Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А.С.», - цитирует РИА Новости собеседника.

Детали дела в суде не были раскрыты.

Ранее Федеральная служба безопасности предъявила обвинение в отношении сотрудника оружейного завода в Москве. Фигурант дела обвиняется в государственной измене.