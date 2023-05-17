Воробьев: тысячи детей участников СВО из Подмосковья бесплатно отдохнут в летних лагерях

Если по состоянию здоровья потребуется поездка к морю, это смогут предусмотреть.

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Тысячи детей участников спецоперации из Московской области будут отдыхать в летних лагерях бесплатно. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Что касается детей участников СВО, мы сможем оздоровить их, как принято говорить, в современном комфортабельном летнем лагере», - приводит его слова «360».

Глава региона поручил главам городских округов, а также профильным службам обратить на эту тему особое внимание, дать все необходимые разъяснения семьям.

Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей. Если по состоянию здоровья потребуется поездка к морю, это смогут предусмотреть, добавил Воробьев.

«Часть ребят и часть семей имеют справедливый запрос на отдых на море, такая возможность у нас тоже есть», - сказал губернатор.

Министр социального развития региона Людмила Болатаева отметила, что в летних лагерях отдохнут 3 000 детей из семей участников специальной военной операции.

«Мы подготовили подмосковный лагерь „Литвиново“ для обеспечения отдыха детей участников СВО. Он находится в Наро-Фоминске. Смена будет длиться 14 дней, там отдохнут 3 000 детей за это лето», - добавила она.

Ранее в Московской области утвердили единый федеральный стандарт поддержки участников спецоперации и членов их семей.