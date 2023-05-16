В Подмосковье утвердили единый стандарт поддержки участников СВО

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В Московской области утвердили единый федеральный стандарт поддержки участников спецоперации и членов их семей, предпринятые в регионе меры стали его частью. Успешные практики обсудили глава региона Андрей Воробьев и зампред Совфеда РФ Андрей Турчак, сообщает «360».

Как отметил Воробьев, на федеральном уровне сегодня действует порядка 130 мер поддержки, программы регулярно расширяются.

«Ребята на передовой ежедневно рискуют жизнями, и мы должны сделать все возможное, чтобы каждый из них знал и чувствовал, что государство поддерживает его и его семью», - сказал он.

В едином стандарте будет 20 мер поддержки, среди которых компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг, налоговые льготы и другое. Турчак уточнил, что на утверждение президенту меры представят в ближайшем докладе рабочей группы.

Ранее указ о единых мерах социальной поддержки семей участников специальной военной операции подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Соцподдержка распространяется на детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, а также супругов, детей трудоспособного возраста и других.