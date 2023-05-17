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ФСБ задержала четырех террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам»*

Анна Назайкина
12:05 17.05.2023
Они были схвачены на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ удалось задержать четырех террористов из МТО «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Как утверждается, операция проходила на территории Забайкалья, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана.

По данным ФСБ, задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, чтобы они могли приобретать оружие, транспорт и снаряжение.

Судя по кадрам, один из пособников террористов отказывался открывать дверь ФСБ, пока силовики не принесли циркулярную пилу.

У задержанных обнаружили средства связи и платежные инструменты, которые подтверждают их противоправную деятельность.

В середине апреля сообщалось, что ФСБ удалось предотвратить теракты ИГИЛ** в Москве и Новосибирске.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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