В стране и мире ФСБ задержала четырех террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам»* Анна Назайкина Они были схвачены на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ удалось задержать четырех террористов из МТО «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Как утверждается, операция проходила на территории Забайкалья, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана. По данным ФСБ, задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, чтобы они могли приобретать оружие, транспорт и снаряжение. Судя по кадрам, один из пособников террористов отказывался открывать дверь ФСБ, пока силовики не принесли циркулярную пилу. У задержанных обнаружили средства связи и платежные инструменты, которые подтверждают их противоправную деятельность. В середине апреля сообщалось, что ФСБ удалось предотвратить теракты ИГИЛ** в Москве и Новосибирске. * «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. ** ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика