ФСБ задержала четырех террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам»*
Сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ удалось задержать четырех террористов из МТО «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
Как утверждается, операция проходила на территории Забайкалья, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана.
По данным ФСБ, задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, чтобы они могли приобретать оружие, транспорт и снаряжение.
Судя по кадрам, один из пособников террористов отказывался открывать дверь ФСБ, пока силовики не принесли циркулярную пилу.
У задержанных обнаружили средства связи и платежные инструменты, которые подтверждают их противоправную деятельность.
В середине апреля сообщалось, что ФСБ удалось предотвратить теракты ИГИЛ** в Москве и Новосибирске.
* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
** ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.