ФСБ пресекла теракты ИГИЛ* в Москве и Новосибирске
Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты в Москве и Новосибирске. Она смогла сделать это, прекратив деятельность одного из главарей «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал террористические акты в этих городах.
Главарем оказался гражданин Таджикистана Назаров Т.М. 1989 года рождения. В ФСБ сообщили, что он создал террористическую ячейку и планировал взорвать самодельные взрывные устройства в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД.
Он завербовал другого гражданина Таджикистана и организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов.
Назарова признали виновным в совершении 21 преступления и приговорили к пожизненному лишению свободы. Также ему назначили штраф в полтора миллиона рублей.
Ранее Федеральная служба безопасности заявила, что теракт, в результате которого погиб писатель и военкор Владлен Татарский, готовил гражданин Украины Юрий Денисов.
* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.