ФСБ пресекла теракты ИГИЛ* в Москве и Новосибирске

Федеральная служба безопасности смогла пресечь деятельность одного из главарей «Исламского государства»*.

© Фото: ФСБ России, РИА Новости

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты в Москве и Новосибирске. Она смогла сделать это, прекратив деятельность одного из главарей «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал террористические акты в этих городах.

Главарем оказался гражданин Таджикистана Назаров Т.М. 1989 года рождения. В ФСБ сообщили, что он создал террористическую ячейку и планировал взорвать самодельные взрывные устройства в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД.

Он завербовал другого гражданина Таджикистана и организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Назарова признали виновным в совершении 21 преступления и приговорили к пожизненному лишению свободы. Также ему назначили штраф в полтора миллиона рублей.

Ранее Федеральная служба безопасности заявила, что теракт, в результате которого погиб писатель и военкор Владлен Татарский, готовил гражданин Украины Юрий Денисов.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.