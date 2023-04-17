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ФСБ пресекла теракты ИГИЛ* в Москве и Новосибирске

Тимур Шерзад
12:20 17.04.2023
Федеральная служба безопасности смогла пресечь деятельность одного из главарей «Исламского государства»*.
ФСБ пресекла теракты ИГИЛ* в Москве и Новосибирске
© Фото: ФСБ России, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты в Москве и Новосибирске. Она смогла сделать это, прекратив деятельность одного из главарей «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал террористические акты в этих городах.

Главарем оказался гражданин Таджикистана Назаров Т.М. 1989 года рождения. В ФСБ сообщили, что он создал террористическую ячейку и планировал взорвать самодельные взрывные устройства в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД. 

Он завербовал другого гражданина Таджикистана и организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Назарова признали виновным в совершении 21 преступления и приговорили к пожизненному лишению свободы. Также ему назначили штраф в полтора миллиона рублей. 

Ранее Федеральная служба безопасности заявила, что теракт, в результате которого погиб писатель и военкор Владлен Татарский, готовил гражданин Украины Юрий Денисов.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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