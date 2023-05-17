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Маск заявил о желании увидеть на посту президента США «нормального человека»

Максим Крюков
12:44 17.05.2023
Американский предприниматель Илон Маск отметил, что в 2020 году Джо Байден честно победил на выборах президента США.
Маск заявил о желании увидеть на посту президента США «нормального человека»
© Фото: Patrick Pleul, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Американский миллиардер и владелец компаний SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск заявил, что хочет увидеть на посту главы Белого дома «нормального человека».

«Я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек. Есть такая старая поговорка: "Нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда"», - сказал он в интервью американскому телеканалу CNBC.

Предприниматель отметил, что президент фактически является главным исполнительным директором государства, подчеркнув, что действующий американский лидер Джо Байден одержал честную победу на выборах в 2020 году.

Ранее 60 представителей Республиканской партии США обратились с письмом к 80-летнему Байдену, который принял решение участвовать в выборах президента США в 2024 году, с требованием пройти проверку на умственные способности. Авторы обращения настаивают, чтобы 46-й президент Соединенных Штатов прошел обследование и обнародовал полученные результаты для всей общественности.

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