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Конгрессмены потребовали от 80-летнего Байдена пройти тест на когнитивные способности

Ирина Елагина
07:19 13.05.2023
Конгрессмены-республиканцы хотят убедиться в умственных способностях главы государства.
Конгрессмены потребовали от 80-летнего Байдена пройти тест на когнитивные способности
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Конгрессмены-республиканцы настаивают на проверке умственных способностей 80-летнего президента США Джо Байдена, решившего участвовать в выборах 2024. С таким предложением более 60 представителей Республиканской партии США обратились с письмом к Байдену. Об этом сообщил телеканала Fox News, получивший копию документа.

«Мы призываем вас либо отказаться от попытки переизбираться на второй срок, либо пройти клинически подтвержденную оценку умственных способностей», - приводит РИА Новости текст обращения.

Авторы обращения настаивают, чтобы Байден прошел обследование и обнародовал полученные результаты для всей общественности.

Напомним, что американский президент регулярно попадает в неловкое положение. Так на недавней встрече в Валгалле, которая транслировалась в прямом эфире, он не сумел самостоятельно найти выход со сцены.

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