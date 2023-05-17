В ЛНР осудили на 20 лет украинского боевика, обстреливавшего для устрашения жилые дома из «Рапиры»

В СК сообщили, что в результате обстрела, который велся украинскими националистами из 100-мм орудия МТ-12 «Рапира», погиб один мирный житель.

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Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным военнослужащего ВСУ Павла Смилко, который проходил военную службу в войсковой части А0998 (24-я отдельная механизированная бригада), в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105, а также ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ.

Согласно версии следствия, Смилко и его сослуживцы, находясь в лесополосе между населенными пунктами Александрополье и Попасная ЛНР, после получения соответствующего приказа от командования открыли огонь по домовладениям в Попасной с целью устрашения мирных жителей и повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Обвиняемый на допросе в СК сознался, что обстреливал жилые дома из 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» в период с 15 по 19 марта прошлого года, используя осколочно-фугасные снаряды 3ОФ35. По данным Следственного комитета, в результате обстрела погиб один мужчина, повреждено чужое имущество.

Суд назначил мужчине наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Накануне стало известно, что бросивший гранату в дом в ЛНР украинец получил 14 лет колонии строгого режима. Находясь в городе Попасная, украинец Андрей Бардаш закинул наступательную гранату в окно дома, где произошел взрыв. По его словам, он осознавал, что в доме могли находиться мирные жители.