Бросивший гранату в дом в ЛНР украинец получил 14 лет колонии строгого режима

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Верховный суд Луганской Народной Республики, взяв за основу доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, вынес приговор украинцу Андрею Бардашу, которого признали виновным в совершении деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 356 и ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом.

По данным Следственного комитета России, уроженец Украины в ходе боевых действий в ЛНР применял методы, которые запрещены Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны и Дополнительным протоколом I к ней, которые связаны с посягательством на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, не принимающих участия в боевых действиях.

«Меня обвиняют в том, что, находясь в городе Попасная ЛНР, проходя мимо дома, я закинул наступательную гранату в окно дома, где произошел взрыв», - сказал мужчина на допросе в СК РФ.

По словам гражданина Украины, он осознавал, что в доме могли находиться мирные жители, при этом он полностью раскаялся в содеянном. Подсудимому назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Гражданина ЛНР признали виновным в государственной измене.