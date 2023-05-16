Бросивший гранату в дом в ЛНР украинец получил 14 лет колонии строгого режима
Верховный суд Луганской Народной Республики, взяв за основу доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, вынес приговор украинцу Андрею Бардашу, которого признали виновным в совершении деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 356 и ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом.
По данным Следственного комитета России, уроженец Украины в ходе боевых действий в ЛНР применял методы, которые запрещены Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны и Дополнительным протоколом I к ней, которые связаны с посягательством на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, не принимающих участия в боевых действиях.
«Меня обвиняют в том, что, находясь в городе Попасная ЛНР, проходя мимо дома, я закинул наступательную гранату в окно дома, где произошел взрыв», - сказал мужчина на допросе в СК РФ.
По словам гражданина Украины, он осознавал, что в доме могли находиться мирные жители, при этом он полностью раскаялся в содеянном. Подсудимому назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Гражданина ЛНР признали виновным в государственной измене.