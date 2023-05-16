CNN: в США подтвердили повреждение ночью в Киеве ПВО Patriot

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Одна из поставленных Киеву систем противовоздушной обороны Patriot повреждена в ходе ночного удара по Киеву. Об этом со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщает телеканал CNN.

По предварительной информации, система повреждена, США оценивают нанесенный ущерб.

«Предстоит определить, нужно ли полностью свернуть систему или просто отремонтировать ее на месте», - передает телеканал.

Минобороны России во вторник сообщило о нанесенном ночью ракетами воздушного и морского базирования ударам по пунктам дислокации подразделений украинских боевиков, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, в том числе западного производства. Все назначенные цели, включая американскую систему ПВО Patriot, были поражены, отметили в ведомстве.