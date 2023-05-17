Су-34 нанесли удары по пунктам дислокации противника на Краснолиманском направлении
Экипажи Су-34 ударили по пунктам временной дислокации и опорникам вооруженных формирований Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 российской группировки нанесли удары по двум пунктам временной дислокации и трем опорным пунктам националистов», - сказал он.
Начальник пресс-центра сообщил также об успехах российских сил ПВО. По словам Савчука, уничтожены три украинских беспилотника в районах Червонопоповки, Новоалександровки, Ямполовки.
На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества разведчики вскрыли перемещение перемещение украинской техники неприятеля. Артиллерия и авиация нанесла удары по противнику, в результате он понес потери как в живой силе, так и в технике.
Между тем, в пресс-центре группировки «Юг» заявили, что российской артиллерией поражены скопления живой силы противника в районе Артемовска.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.