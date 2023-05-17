Лавров допустил, что США бросят руководство Украины

Представители власти на Украине находятся на своих местах, пока это выгодно Соединенным Штатам, считает глава МИД РФ.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что украинский кризис может завершиться тем, что Соединенные Штаты бросят киевские власти, когда они перестанут быть нужными.

«Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны... Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать», - сказал он в беседе «Царьградом».

Министр, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, не исключил, что подобным образом может закончиться и украинский кризис.

«Об этом много пишут политологи. Предсказывают, что все это будет продолжаться, пока оно нужно американцам», - добавил Лавров.

По его словам, представители власти на Украине находятся на своих местах, пока это выгодно Вашингтону.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявлял, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, однако заморозка конфликта не решит разногласия.