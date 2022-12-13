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Генпрокуратура потребовала приговорить Саркози к трем годам тюрьмы условно

Сергей Лебедев
22:17 13.12.2022
Бывший президент проходит по «делу о прослушке».
Генпрокуратура потребовала приговорить Саркози к трем годам тюрьмы условно
© Фото: Vincent Isore, imago-images.de, Globallookpress
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Генеральная прокуратура Франции попросила апелляционный суд Парижа приговорить бывшего президента страны Николая Саркози к трем годам лишения свободы условно по «делу о прослушке». Предполагается, что судебный процесс продлится до 16 декабря.

Среди фигурантов дела также числятся юрист Тьерри Херцог и экс-сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в прошлом году Николя Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием в «деле о прослушках».

Оно было возбуждено в 2014 году в результате прослушивания его телефонных разговоров с адвокатом и прокуратурой.   

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