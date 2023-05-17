В стране и мире Херш заявил, что Байдену передают неполные разведданные о ходе конфликта на Украине Анна Назайкина Это происходит «не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», отмечает журналист. © Фото: Al Drago - Pool, CNP, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Американскому президенту Джо Байдену передают неполные данные разведки о ходе украинского конфликта, утверждает американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Публикацию с соответствующим заявлением лауреат Пулитцеровской премии разместил на своем сайте. «Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных... не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», - отметил он. Ранее Херш заявил, что группа из некоторых стран Европейского союза, во главе которой стоит Польша, втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт, даже если ему потребуется покинуть свой пост. Экспертное мнение и аналитика