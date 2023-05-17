Путин заявил, что наши бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма

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Российские военные в ходе спецоперации сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», - говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент поздравил евреев с Днем спасения и освобождения. Этот иудейский праздник призван не дать забыть об ужасах нацизма и о победе над ним. Для еврейских общин это своеобразный аналог Дня Победы. По иудейскому календарю 26-е число месяца ияра в 1945 году выпало на 9 мая.

Путин отметил, что данная дата служит сбережению памяти о подвиге красноармейцев, а также воинов из стран-союзниц, сокрушивших нацизм. Глава государства призвал будущие поколения хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать о разрушительных последствиях, к которым приводит попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии.

Ранее в рамках спецпроекта «Лица Победы» телеканала «Звезда» ветеран Великой Отечественной войны Виктор Старожицкий рассказал, как он с сослуживцами сумел заманить немцев в ловушку.