В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что наши бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма

Андрей Аркадьев
10:13 17.05.2023
Будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, подчеркнул президент.
Путин заявил, что наши бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Российские военные в ходе спецоперации сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», - говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент поздравил евреев с Днем спасения и освобождения. Этот иудейский праздник призван не дать забыть об ужасах нацизма и о победе над ним. Для еврейских общин это своеобразный аналог Дня Победы. По иудейскому календарю 26-е число месяца ияра в 1945 году выпало на 9 мая. 

Путин отметил, что данная дата служит сбережению памяти о подвиге красноармейцев, а также воинов из стран-союзниц, сокрушивших нацизм. Глава государства призвал будущие поколения хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать о разрушительных последствиях, к которым приводит попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии.

Ранее в рамках спецпроекта «Лица Победы» телеканала «Звезда» ветеран Великой Отечественной войны Виктор Старожицкий рассказал, как он с сослуживцами сумел заманить немцев в ловушку.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:28 В стране и мире
Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке»
09:41 В стране и мире
Херш: группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призывает Зеленского остановить конфликт
09:28 В стране и мире
Глава МИД Индии посоветовал Боррелю посмотреть регламент ЕС, прежде чем угрожать из-за нефти
07:37 В стране и мире
Видео
В Москве задержаны три женщины, продавшие младенца за 60 тысяч рублей в ТЦ
01:00 В стране и мире
Видео
Захарова: своими действиями страны Запада поставили себя на грань самоколлапса
Популярное
Херш заявил, что Байдену передают неполные разведданные о ходе конфликта на Украине
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Видео
Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.