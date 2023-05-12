Ветеран Старожицкий рассказал, как вместе с сослуживцами заманил немцев в ловушку

Красноармейцы заманили врага в строящийся дзот, где их уже ждали советские мины.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга в запасе Виктор Старожицкий рассказал для спецпроекта «Лица победы» телеканала «Звезда», как он с сослуживцами сумел заманить немцев в ловушку.

Старожицкий попал на фронт сразу после училища. Его распределили в 85-ую морскую стрелковую бригаду на карельский фронт. Там он два года провоевал в составе противотанковой артиллерии.



Артиллерия состояла из совсем юных парней, которые однажды сумели продумать «замечательную операцию».

«Наша разведка донесла, что на одном из важных участков фронта немцы строят мощный дзот. Тогда у нас, молодых выпускников училища Фрунзе, хорошо работала голова, и мы продумали замечательную операцию. В ней участвовали минометчики, пулеметчики, снайперы и наша противотанковая 45-мм высокоточная артиллерия», - вспоминает ветеран.

План был безупречен. Утром, когда немцы убирали территорию возле дзота, фронтовики начали забрасывать туда одиночные мины. Враг перепугался и бросился в строящийся дзот как в укрытие. Это была их стратегическая ошибка.

«Все бросились в строящийся дзот, как в надежное укрытие, и тут заговорила наша артиллерия. С первого же выстрела мы попали в амбразуру внутрь, внутри стали рваться снаряды со всеми вытекающими последствиями», - рассказал Старожицкий.

Ранее в рамках этого же спецпроекта мы рассказывали про авиационного штурмана Евсея Рудинского. Он вспомнил, как громил врага на пикирующем бомбардировщике Пе-2 «Пешка» и участвовал в операции «Багратион».