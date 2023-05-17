Захарова: своими действиями страны Запада поставили себя на грань самоколлапса

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На каждое недружественное действие со стороны стран Запада Россия отвечает, хоть и не в тот же день. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью ведущей программы «Между тем» Наталией Метлиной.

Комментируя предложения депутатов Госдумы разорвать дипломатические отношения с Лондоном после ударов британскими ракетами по Луганску, Захарова сказала, что Москва отвечает на недружественные шаги выверенными действиями, чтобы сохранить свои интересы.

«На каждое недружественное действие мы отвечаем. Это, действительно, происходит не в тот же день. Потому что ответные меры выверяются, исходя из того, что необходимо не просто ответить, а ответить так, чтобы сохранить наши интересы. Неважно, экономические, финансовые, инфраструктурные и так далее - это рассматривается в совокупности», - сказала представитель МИД России.

По словам Марии Захаровой, страны Запада своими действиями втянули себя в «черную воронку» и поставили на грань самоколлапса.

«Ощущение того, что это какие-то ошибочные или даже глубоко просчитанные, но единичные, не входящие в общую системную проблему действия, что их можно как-то вычленить или каким-то образом на Западе поставить на паузу, - это ошибочное представление. Вот это надо понять. Это та колоссальная черная воронка, в которую сами ли они, с помощью ли кого-то, они себя загнали. Они сами сейчас находятся на грани самоколлапса», - сказала Мария Захарова.

Что касается ЕС, то Брюссель сознательно сдал часть своего суверенитета США и стал единственной точкой на карте, где Вашингтон может действовать с позиции силы, сказала также официальный представитель внешнеполитического ведомства.