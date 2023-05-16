Захарова: единственная точка в мире, где США могут действовать с позиции силы - Евросоюз

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Современный Евросоюз сознательно сдал часть своего суверенитета США и остается единственной точкой на карте, где Вашингтон может действовать с позиции силы. Таким мнением с ведущей программы «Между тем» Наталией Метлиной поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Та самая точка на карте мира, где США удается действовать с позиции силы и ультиматумов, где США позволяют и им удается действовать с позиции силы - это Европейский союз», - заявила Захарова.

По ее мнению, именно еврогранды пали жертвой американского давления, причем сделали это сознательно.

«Та самая старая Европа... Она этому поддается и это стало нормой восприятия именно такого тона американского общения. Хочу напомнить прошедший саммит "Семерки". Вспомните, как за Байденом вприпрыжку бегал президент Франции, объясняя на пальцах, что у них дела не очень хорошо из-за США. Он эту последнюю фразу даже выговорить не мог. Вот вам уровень унижения, на который режимы в странах ЕС пошли путем сдачи части собственного суверенитета», - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы ситуация на Украине переросла в войну в Европе. За океаном не желают, чтобы конфликт происходил вблизи их территории, пояснил дипломат.