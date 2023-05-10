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Пять тысяч человек и сотни единиц техники: как борются со смертоносными пожарами на Урале

Анатолий Бородкин
Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
20:31 10.05.2023
Уже почти месяц на Урале бушуют пожары. Сейчас спасателям удалось остановить их на подходе к нескольким населенным пунктам, однако о победе над стихией говорить еще рано.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пожары на Урале уничтожили сотни домов и десятки тысяч гектаров леса, привели к гибели десятков людей. На борьбу с огнем брошены все силы - спасателям помогают военные и добровольцы. Общими усилиями удалось остановить пожары на подходе к нескольким населенным пунктам.

Вообще лесные пожары движутся в Тюменскую область с юга и юго-запада из полыхающих уже почти месяц Свердловской и Курганской областей. В последней из-за стихийного бедствия погиб 21 человек. Еще двое жителей Зауралья числятся пропавшими без вести.

В деревне Плоская сгорели 76 домов, она была полностью уничтожена. По словам местных, загорелась вся и сразу. Люди не успели воспользоваться машинами, чудом уцелел памятник погибшим в ВОВ.

Тяжелой ситуация остается в Свердловской области, но в региональном МЧС подчеркнули, что огонь больше не угрожает населенным пунктам. Тем не менее, на среднем Урале противопожарная группировка - это добровольцы, местные жители, спасатели, специалисты лесоохраны - достигла численности в почти пять тысяч человек, задействованы 790 единиц техники. И всем найдется работа. Этим утром зафиксировали еще 57 лесных пожаров. Для тушения по всему большому Уралу привлечена авиация.

Вообще самоорганизация добровольцев, которые приезжают сюда из разных концов региона, вызывает уважение. Николай Шлейн из Тюмени был одним из первых, кто присоединился к добровольной противопожарной группировке.

«Я с четвертого числа. Четвертого просто воду возили питьевую, туда-сюда. В районе Речкина - второй день. Вчера до ночи были, сегодня опять приехали», - рассказал он.

Люди работают круглосуточно. В импровизированных штабах под открытым небом из цистерн воду разливают в подъемную тару - бутылки, канистры, ранцы. Кто-то привозит еду и горячий чай. Здесь раздают респираторы и защитные очки: находиться в лесу больше часа опасно для здоровья.

Еще одна работа для добровольцев с личным транспортом - сбор пустой тары у опушек и развоз новых партий. Не только к очагам. Запасы воды есть на обочинах дорог, на лесных тропах - везде, куда может доехать или дойти человек. Эта спасительная паутина растянута на десятки километров.

Подробнее о ситуации на Урале смотрите в сюжете корреспондентов «Звезды» Анатолия Бородкина и Павла Кольцова.

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