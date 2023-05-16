Уничтожение позиций ВСУ в районе Артемовска показали из кабины летчиков Ка-52

Российские экипажи бьют по вражеским позициям управляемыми и неуправляемыми ракетами.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Уничтожение украинских националистов в районе Артемовска показали из кабины летчиков Ка-52. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Российские экипажи ударили по вражеским позициям в зоне специальной военной операции управляемыми и неуправляемыми ракетами.

Штурман-оператор отметил, что техника противника была «жирная» - ее легко заметить в тепловизор. Опорные пункты и бронетехника боевиков были успешно уничтожены.

«Техника была жирная. Светилась очень хорошо...Техника была уничтожена», - рассказал военнослужащий ВС РФ.

После выполнения боевой задачи вертолеты вернулись на аэродром, где впоследствии началась подготовка к повторному вылету.

Накануне стало известно, что российские ВКС сбили вражеские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в небе над Донецкой Народной Республикой.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.