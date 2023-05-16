Российские войска отразили ракетную атаку РСЗО HIMARS на Южно-Донецком направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Cpl. Brendan Mullin, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили ракетную атаку украинских националистов на Южно-Донецком направлении, сбив три ракеты РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-Донецком направлении отражена ракетная атака. Расчетами зенитно-ракетных комплексов "Бук" сбиты три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS», - сказал он.

Помимо этого, российские расчеты САУ «Акация» после получения данных от разведки поразили два пикапа боевиков в районе Новомихайловки. Также, по словам Гордеева, южнее Пречистовки экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1 поразил опорный пункт радикалов.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что подразделения ВС РФ уничтожили два расчета минометов вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении. Он также сообщил, что артиллерия и авиация российских войск поразили живую силу и технику украинских боевиков на Невском, Ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.